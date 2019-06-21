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رئيس كوريا الجنوبية يلتقى مع نظيريه الصينى والروسى على هامش قمة العشرين

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:56 م
رئيس كوريا الجنوبية يلتقى مع نظيريه الصينى والروسى على هامش قمة العشرين رئيس كوريا الجنوبية
سول /أ ش أ/

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أعلن المكتب الإعلامى للرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى، سيلتقى مع رئيسى الصين وروسيا، على هامش قمة العشرين، المُقرر عقدها فى اليابان الأسبوع المُقبل.

 

وذكر المكتب الإعلامى أن مون سيجتمع مع الرئيس الصينى شى جى بينج والرئيس الروسى فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين التى ستعقد فى مدينة أوساكا اليابانية خلال يومى 28 و29 من شهر يونيو الجارى، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

 

وأضاف أن الرئيس الكورى الجنوبى سيلتقى مع رئيس الوزراء الكندى جستين ترودو والرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو.

 

ومن المتوقع أن يركز مون خلال اجتماعه مع بوتين وشى على إدراك النوايا الحقيقية لدى كوريا الشمالية، حيث أعلن، فى وقت سابق، أنه سيسعى، خلال قمته المقبلة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى تسليط الضوء على ضرورة انعقاد قمة ثالثة بين نظيره الشمالى كيم جونج أون وترامب.

 

يُذكر أن الرئيس الصينى عقد قمة بالأمس مع كيم حول مسألة نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية، كما التقى كيم أيضًا مع بوتين فى أبريل الماضى فى مدينة فلاديفوستوك الروسية.

 

وأتت هذه القمم فى ظل حالة الركود التى تشهدها المحادثات النووية بين الولايات المتحدة، وكوريا الشمالية منذ فشل القمة الثانية بين ترامب وكيم بالعاصمة الفيتنامية هانوى فى فبراير الماضى.

 


كوريا الجنوبية

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الصين

قمة العشرين

اليابان

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