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دعوة بالكونجرس لضبط النفس عقب تقارير عن موافقة ترامب لضربة عسكرية ضد إيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:35 م
دعوة بالكونجرس لضبط النفس عقب تقارير عن موافقة ترامب لضربة عسكرية ضد إيران الكونجرس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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دعا النواب الديمقراطيون بالكونجرس الأمريكى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى ضبط النفس، وذلك فى أعقاب تقارير عن موافقة ترامب على شن ضربة عسكرية على القوات الإيرانية، قبل تراجعه عن ذلك القرار فى اللحظات الأخيرة قبل تنفيذه.

وأصدرت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارين والمرشحة المحتملة لانتخابات الرئاسة المقبلة، بيانًا بعد ظهور التقارير عن الضربة العسكرية التى جرى التراجع عنها، قالت فيه إنه "لا يوجد تبرير لمزيد من تصعيد التوترات مع إيران"، مضيفة أن ترامب وّعَد بإعادة قواتنا إلى الوطن، وبدلا من ذلك انسحب من اتفاق كان فعالا وحفّز نزاعا آخر غير ضروري..نحتاج لاتخاذ خطوة للخلف بعيدا عن حافة الحرب"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.

وأفادت تقارير صحفية أمريكية ليل الأمس أن ترامب أقر تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية ردًا على إسقاط الطائرة الأمريكية الموجهة، لكنه تراجع عن قراره بعد ساعات، وهو ما أحدث جلبة فى الأوساط السياسية الأمريكية.

وأسقطت إيران، فجر الخميس، طائرة أمريكية بدون طيار بعد اختراقها للأجواء الإيرانية، وفقا لرواية المسئولين فى طهران، فى حين أكد مسئولون أمريكيون أن الطائرة الموجّهة التابعة للبحرية الأمريكية والتى تبلغ قيمتها 120 مليون دولار استُهدفت من قبل الحرس الثورى الإيرانى فى الأجواء الدولية وأُسقطت فوق مضيق هرمز.

ويأتى ذلك وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بوتيرة سريعة خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية تشديد واشنطن لعقوباتها على الإيرانيين بعد انسحابها من الاتفاق النووى وتكثيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران، وهو ما هددت معه طهران بتجاوز الحد المسموح به فى الاتفاق من اليورانيوم المخصب، وسط مخاوف عالمية من اندلاع حرب بين الطرفين.

ولحق مشرعون ديمقراطيون آخرون بوارين فى دعوتها لضبط النفس والتراجع عن التصعيد، مؤكدين ضرورة أن تعود الإدارة للكونجرس وطلب الموافقة على إعلان رسمى للحرب، بدلا من استخدام التفويض باستخدام القوة العسكرية فى حالة الطوارئ دون الرجوع للكونجرس، على غرار ما جرت عليه العادة فى عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

وكتب السيناتور براين شاتز، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، : "فقط الكونجرس بإمكانه إعطاء الإذن بالحرب. ينبغى أن نصوت الأسبوع المقبل على ذلك الأمر".

بينما أعرب عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب تيد ليو عن تخوفه العميق من كون ترامب لا يملك أى فكرة عما يفعله، خصوصا فى السياسة الخارجية"، وأعرب أيضا عن قلقه إزاء قراءة هذه القرارات العليا الأمريكية بشأن إيران فى وسائل الإعلام. وأضاف: "التسريبات المتعلقة بالأمن القومى من الإدارة الأمريكية محيرة للعقل".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسي: يجب أن نفعل كل شيء باستطاعتنا من أجل عدم تصعيد الموقف (مع إيران)، لكن أيضا للتأكد من أن جنودنا فى المنطقة آمنين".

 


الكونجرس

ترامب

ضربة عسكرية

إيران

أخبار إيران

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