حبس عاطلين قتلا شابا لسرقته بـ"منشأة القناطر"

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطلين قتلا شاب لسرقته بمنطقة منشأة القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بقتل شاب لسرقته بالإكراه بمنشأة القناطر، حيث تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب مصابا بجرح نافذ بجسده، وبإجراء التحريات تبين للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن عاطلين ارتكبا الجريمة لسرقة المجني عليه بالإكراه.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة.