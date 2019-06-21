تعرف على موارد صندوق دعم المرأة المصرية فى مشروع القانون الجديد

كتب ـ هشام عبد الجليل

قدم الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائباً، مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، وبدأت اللجنة فى مناقشته خلال اجتماعاتها السابقة، وفيما يلى نرصد موارد الصندوق:



1. رأس مال الصندوق.

2. الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقًا لأحكام هذا القانون.

3. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

4. القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5. الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التى يحصل عليها.

6. ما قد تخصصه له الدولة من موارد أخرى.