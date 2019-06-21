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تدشين مصنع للسيارات تابع لبيجو الفرنسية فى مدينة القنيطرة بالمغرب

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:43 ص
تدشين مصنع للسيارات تابع لبيجو الفرنسية فى مدينة القنيطرة بالمغرب سيارة بيجو
المغرب – رويترز

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دشن المغرب أمس الخميس مصنعاً للسيارات تابعا لشركة بيجو الفرنسية فى المنطقة الصناعية بالقنيطرة شمال غربى الرباط بتكلفة استثمارية بلغت نحو 550 مليون يورو.
 
ويقول المغرب إن المصنع من شأنه أن يقلص العجز فى الميزان التجارى من خلال زيادة فى الصادرات المغربية من السيارات بعد أن أنشأت مجموعة رينو الفرنسية مصنعين فى مدينتى الدار البيضاء وطنجة.
 
وشهد العاهل المغربى الملك محمد السادس تدشين المصنع.
 
وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمى المغربى مولاى الحفيظ العلمى فى عرض أمام العاهل المغربى إن المصنع تم انجازه "ضمن الشروط المتفق عليها وفى الآجال المحددة ".
 
وبنى المصنع فى مرحلته الأولى على مساحة 400 هكتار قبل أن تضاف 500 هكتار أخرى فى مرحلة ثانية، بما يوفر 4 آلاف وظيفة.
 
وتمكن المصنع فى العام الماضى من إنتاج أول محرك وأول نموذج من السيارات الخاصة به، وذلك بعد عام ونصف على إطلاق الأشغال، علما بأن المغرب اتفق مع الشركة الفرنسية على تصنيع محركات محليا وعدم الاكتفاء بتجميعها.
 
وستساعد سيارات مصنع القنيطرة عملاق صناعة السيارات الفرنسى على تجاوز المشاكل التى واجهته فى سوق الشرق الأوسط فى العام الماضي.
 
وتشير تقارير فرنسية إلى أن مبيعات بيجو فى تلك السوق تراجعت 50 %، بسبب وقف الإنتاج فى مصنع إيران عقب العقوبات الاقتصادية الإمريكية.
 

بيجو

المغرب

مصنع سيارات

صناعة السيارات

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