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بعد الجول الأول لمصر.. زيمبابويين: الوقت لم ينتهى

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:01 م
بعد الجول الأول لمصر.. زيمبابويين: الوقت لم ينتهى مباراة مصر وزيمبابوى
كتبت: هناء أبو العز

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بعد أن أحرز محمود حسن تريزيجيه، هدف مصر، سادت حالة من الفرحة بين جماهير مركز شباب الجزيرة، ومن بينهم الأفارقة الذين تواجدوا فى مصر.
 
بينما أصيب المشجعين الزيمبابويين، بالإحباط وقالت مشجعة :مازال الوقت لم ينتهى.

الكاف

مصر وزيمبابوى

بطولة افريقيا

شباب افارقة

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