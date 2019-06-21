الرئيسية تقارير مصرية بعد الجول الأول لمصر.. زيمبابويين: الوقت لم ينتهى الجمعة، 21 يونيو 2019 11:01 م مباراة مصر وزيمبابوى كتبت: هناء أبو العز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بعد أن أحرز محمود حسن تريزيجيه، هدف مصر، سادت حالة من الفرحة بين جماهير مركز شباب الجزيرة، ومن بينهم الأفارقة الذين تواجدوا فى مصر. بينما أصيب المشجعين الزيمبابويين، بالإحباط وقالت مشجعة :مازال الوقت لم ينتهى. الكاف مصر وزيمبابوى بطولة افريقيا شباب افارقة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة باكستان تحث كافة الأطراف للالتزام بمباحثات بين الأفغان كخطوة هامة مقبلة للسلام الجمعة، 21 يونيو 2019 03:41 م إشادات الضيوف بالكان 2019.. رئيس الكاف يشيد بتطوير الملاعب المصرية.. الاتحاد التونسى يبدى إعجابه بتجهيز استاد السويس.. سكرتير الاتحاد الأفريقى: مصر تمتلك بنية تحتية عملاقة.. وقائد زيمبابوى: بلد الأمن والأمان الجمعة، 21 يونيو 2019 03:30 م الكاف: حكم مباراة مصر وزيمبابوى من أفضل حكام افريقيا الجمعة، 21 يونيو 2019 01:18 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى الإعلام العالمي يبرز حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية 2019 إليسا: كلنا بنشجع مصر لعيون محمد صلاح وكل الجدعان.. قلبى على أرض الملعب مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية فى مصر..اعرف التفاصيل "يليق بعظمة مصر".. مغردو تويتر يشيدون بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية فيديو.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا كاس الأمم الأفريقية 2019. إصابة صاموئيل كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية فى المران خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر المزيد من Trending Plus
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