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برنامج الأغذية العالمى يكشف أسباب تعليق المساعدات فى اليمن

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:07 ص
برنامج الأغذية العالمى يكشف أسباب تعليق المساعدات فى اليمن برنامج الأغذية العالمى
أ ش أ

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ذكر برنامج الأغذية العالمى، أنه بدأ تعليقا جزئيا لتقديم المساعدات فى اليمن، بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء بعيدا عن بعض الناس الأكثر احتياجا فى البلاد.

وقال بيان صادر عن البرنامج، أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن البرنامج يعمل عن كثب من أجل ضمان تلبیة كافة المواد الغذائية التى یتم تسليمها للأشخاص المحتاجين، وفقا للمعايير العليا للسلامة، مضيفا "نتشارك جميعا فى إيصال مواد غذائية ذات جودة إلى الأشخاص الذین یعانون من الجوع فى الیمن".

وكانت ميليشيات الحوثى اتهمت برنامج الأغذية العالمى بالفساد وإرسال أغذية فاسدة إلى اليمن، وأتى الرد الأممى نافيا ادعاءات ميليشيات الحوثى.

 


برنامج الأغذية العالمى

ميليشيات الحوثى

ميليشيا الحوثى

اليمن

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