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باكستان تحث كافة الأطراف للالتزام بمباحثات بين الأفغان كخطوة هامة مقبلة للسلام

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:41 م
باكستان تحث كافة الأطراف للالتزام بمباحثات بين الأفغان كخطوة هامة مقبلة للسلام القوات الأفغانية - أرشيفية
أ ش أ

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حثت باكستان كافة الأطراف بما فيها طالبان للالتزام بالحوار بين الأفغان كخطوة هامة مقبلة للسلام بهدف انتهاء النزاع الجارى فى البلاد التى مزقتها الحروب.

جاء ذلك على لسان المندوبة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهى خلال مشاركتها فى المناقشة حول الوضع فى أفغانستان فى اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة - وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وسلطت المسئولة الباكستانية الضوء على جهود بلادها تجاه تسهيل مباحثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وصرحت بأن باكستان أكدت مراراً بأنه ليس هناك الحل العسكرى للنزاع الأفغاني، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لجلب السلام فى أفغانستان، وجددت السفيرة مليحة لودهى التزام إسلام آباد لدعم السلام والاستقرار والإزدهار فى أفغانستان.


الامم المتحدة

المبعوث الباكستانى للامم المتحدة

الخارجية الباكستانية

حركة طالبان

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