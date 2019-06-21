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النقل العام بالقاهرة: أتوبيسات الهيئة لن تغادر موقع الاستاد إلا مع أخر مشجع

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:02 ص
النقل العام بالقاهرة: أتوبيسات الهيئة لن تغادر موقع الاستاد إلا مع أخر مشجع أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة شكلت غرفة عمليات رئيسية برئاسته، على مدار اليوم لمتابعة نقل الجماهير إلى مختلف الاستادات التى تقام عليها المباريات، وكذا متابعة نقلهم عند انتهاء المباريات.

 

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه لن يغادر أخر أتوبيس موقع الاستاد إلا مع أخر فرد من الجمهور، حرصًا على راحة وأمن الجماهير.

 

وطمأن اللواء رزق على، جماهير الكرة، بأن هيئة النقل العام ستنقل الجماهير من مختلف الميادين والمحطات إلى جميع الاستادات التى تقام عليها المباريات وعودتهم مرة أخرى إلى أماكنهم بكل سهولة ويسر من أجل راحتهم.


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اليوم السابع بلس

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