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"المصرية للاتصالات" و"تذكرتى" يطلقان أحدث الخدمات المتطورة باستادات أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:10 م
"المصرية للاتصالات" و"تذكرتى" يطلقان أحدث الخدمات المتطورة باستادات أمم أفريقيا استاد القاهرة - ارشيفية
كتبت هبة السيد

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نجحت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "تذكرتى"، فى تدشين منظومة تشغيل عالمية وتقديم تجربة فاقت كل التوقعات لخدمة الجماهير ومشجعى كرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية مصر -2019.
 
وقدمت المصرية للاتصالات وشركة "تذكرتى" بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة والمتطورة لتسهيل عمليات حجز التذاكر إليكترونيا والحصول على بطاقة مشجع Fan ID وتوفير مجموعة التقنيات والأنطمة الفنية التى تتيح التعرف على وجوه المشجعين وتحديد الشخصية وتركيب عدد من الكاميرات لتغطية كافة أرجاء الاستادات المشاركة فى البطولة إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار– الدرونز – لتأمين الاستادات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
 
وانتهت "المصرية للاتصالات" وشركة "تذكرتى"، بحسب بيان صحفى ، اليوم الجمعة، من كافة الاستعدادات والحلول الفنية والتنظيمية والتأمينية المبتكرة طبقا للمعايير العالمية لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة والتى تستهدف ضمان خروج هذا الحدث الرياضى الهام بالصورة المشرفة التى تليق باسم ومكانة مصر الريادى على المستويين الداخلى والخارجى وقيادتها للقارة الأفريقية.
 
وأكدت المصرية للاتصالات، أن هذه النقلة النوعية للخدمات المقدمة للجماهير على كافة المستويات من شأنها تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب والعرب، كما قامت الشركة بالتعاون مع الأجهزة والجهات الأمنية بوضع مجموعة من الحلول والأنظمة للتعرف على المشجعين المتواجدين بالاستادات بهدف القضاء على ظاهرة مثيرى الشغب والمساهمة فى عودة الأسر والجماهير المصرية للملاعب، والعمل على إنجاح البطولة وخروجها بمستوى من التميز والإبهار وبأعلى مستويات الجودة والتى تبرهن على الوجه الحضارى والتكنولوجى لمصر.
 
 
وأكدت المصرية للاتصالات، أن هذا التعاون المثمر والبناء مع شركة "تذكرتى" هو بداية لسلسة من الشراكات والنجاحات بين الجانبين لدعم والنهوض بمنظومة الرياضة المصرية، وأعربت الشركة المصرية للاتصالات عن فخرها بالمستوى العالمى للاستعدادات الفنية والتقنية للتفاعل مع هذا الحدث الرياضى الهام وإبهار زوار مصر من منتخبات وبعثات بالامكانيات والقدرات التى تتمتع بها مصر.
 
كما أعربت المصرية للاتصالات، عن تقديرها لكافة الجهود المبذولة وروح التعاون والتكاتف من قبل جميع الجهات المنظمة، مؤكدة فخرها برعايتها للمنتخب المصرى وتمنياتها للمنتخب بتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة، وناشدت الشركة أبناء مصر وجماهير كرة القدم بمؤازرة المنتخب والوقوف خلفه لبث روح الحماس فى نفوس اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق النتائج المرجوة.
 
 

المصرية للاتصالات

تذكرتى

استادات امم افريقيا

بطولة امم افريقيا

اتصالات

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