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القبض على عاطلين لسرقتهما هاتف محمول من طالب بالاكراه بالنزهة

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:04 م
القبض على عاطلين لسرقتهما هاتف محمول من طالب بالاكراه بالنزهة سرقة _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من طالب بكلية الطب كرهاً عنه بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة.

 

ونجح رجال مباحث قسم شرطة النزهة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع الشيخ أحمد إبراهيم بدائرة القسم، من ضبط كلاً من عاطلين حال إستقلالهما دراجة بخارية "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما ( 2 سلاح أبيض "سكين" ، هاتف محمول "مجهول المصدر").

 

وبمواجهتهما إعترفا، بأن الهاتف المحمول قاما بسرقته من أحد الأشخاص كرهاً عنه، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وأمكن التوصل إلى مالك الهاتف المحمول وتبين أنه (طالب بكلية الطب)وبإستدعائه تعرف على المتهمان وإتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


امن القاهرة

جريمة سرقة بالنزهة

سرقة طالب بالنزهة

عاطلين يسرقان طالب

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