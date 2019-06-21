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الإفتاء: يجوز قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:07 م
الإفتاء: يجوز قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين حول تلاوة القرآن الكريم داخل المساجد قبل صلاة الجمعة والذى جاء نصه:" ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟"

وردت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة:"يجوز قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة، ولا يعد هذا من الابتداع شرعًا، لأن قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة واستماع الناس له هو من الاجتماع المحمود شرعًا للذكر وقراءة القرآن".

وتابعت دار الإفتاء:"والقارئ والمستمع داخلان بذلك فى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ما اجتَمَعَ قَومٌ في بَيتٍ مِن بُيوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ويَتَدَارَسُونَهُ بَينَهُمْ، إِلَّا نَزَلَت عَلَيهِم السَّكِينَةُ وغَشِيَتهُم الرَّحمَةُ، وحفَّتهُم المَلَائِكَةُ، وذَكَرهُمُ اللهُ فيمَن عِندَه" رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


قراءة المقرئ للقرآن قبل الخطبة

الافتاء

تلاوه القران داخل المساجد

دار الافتاء

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