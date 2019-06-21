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اعرف أسهل طريقة للوصول لاستاد 30 يونيو لحضور مباريات الكان فى 8 معلومات

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:30 ص
اعرف أسهل طريقة للوصول لاستاد 30 يونيو لحضور مباريات الكان فى 8 معلومات استاد 30 يونيو
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن أسهل طريقة للوصول إلى استاد 30 يونيو "استاد الدفاع الجوى"، لحضور مباريات بطولة الأمم الأفريقية التى ستنطلق اليوم.

1ـ يمكن للمتوجهين إلى استاد 30 يونيو لحضور مباريات الكان المقامة على هذا الاستاد التوجه عبر استقلال مترو الأنفاق.

2ـ يقوم المشجع بالتوجه لاستقلال المترو من أى محطة من محطات الخط الأول أو الخط الثانى ثم التحويل من محطة مترو العتبة لاستقلال الخط الثالث الذى يمتد حتى نادى الشمس بمصر الجديدة أو استقلال محطة من محطات الخط الثالث مباشرة.

3ـ يقوم المشجع بالنزول فى محطة العباسية.

4ـ يستقل المشجع من موقف الأتوبيسات المجاور لمحطة مترو العباسية الأتوبيسات التى سيتم تشغيلها لنقل المشجعين إلى الاستاد وإعادتهم بعد انتهاء المباريات.

5ـ تم التسيق مع محافظة القاهرة لتشغيل 15 أتوبيسا إضافيا من محطة مترو العابسية حتى استاد 30 يونيو فى أيام المباريات.

6ـ الأتوبيسات الـ15 ستنقل المشجعين من محطة مترو العباسية إلى استاد 30 يونيو وستعيدهم بعد انتهاء المباريات.

7ـ الأتوبيسات الـ15 الإضافية ستعمل بجانب الأتوبيسات التى تقوم من موقف العباسية يوميا ضمن جداول التشغيل الطبيعية.

8ـ استاد 30 يونيو يبعد عن محطة مترو العباسية مسافة 12 كم.


ستاد 30 يونيو

استاد 30 يونيو

كيف تصل لاستاد 30 يونيو

وسائل المواصلات لاستاد 30 يونيو

امم افريقيا

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الامم الافريقية

اخبار

اخبار مصر

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