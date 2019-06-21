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عمره 6 شهور

استخراج دبوس من القصبة الهوائية لطفل بمستشفى بنها الجامعى

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:25 م
استخراج دبوس من القصبة الهوائية لطفل بمستشفى بنها الجامعى الدبوس فى القصبة الهوائية للطفل
القليوبية نيفين طه

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نجح فريق طبى برئاسة الدكتور محمد الجزار  ،استشاري ومدرس جراحة الصدر والمناظير بكلية طب بنها ،في استخراج دبوس من  القصبة الهوائية لطفل صغير عمره 6 شهور .
 
وقال "الجزار"في تصريحات صحفية ،  أن قسم جراحة القلب والصدر  بمستشفي بنها الجامعي ، استقبل الطفل وهو يعاني من كحة " مدممة " وعائلتة  لا يعلمون السبب ، تم علي الفور إجراء   أشعة على الصدر وتبين وجود  دبوس كبير الحجم  ومستقر بالقصبة الهوائية ، وتم عمل منظار واستخراج الدبوس من القصبة الهوائية للطفل ،شارك في ذالك  الفريق الطبي المكون من كلا من الدكتورمحمد فؤاد مدرس جراحة القلب والصدر والدكتورة دينا عفيفي مدرس مساعد جراحة القلب والصدر،والدكتورة نها عبد القادر طبيب مقيم جراحة القلب والصدر.
 
 
 
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القليوبية

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