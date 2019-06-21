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بعد إلغاء تصريح خطيب بالأقصر..

أوقاف الأقصر تطالب الأئمة بالالتزام بموضوع خطبة اليوم "مفهوم عهد الأمان"

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:44 ص
أوقاف الأقصر تطالب الأئمة بالالتزام بموضوع خطبة اليوم "مفهوم عهد الأمان" خطبة الجمعة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن الوزارة تؤكد على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام التام بموضوع ووقت خطبة الجمعة فى حدود ما بين 15 إلى 20 دقيقة، وعدم الخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد، وهو فى خطبة اليوم الجمعة: "مفهوم عهد الأمان فى العصر الحاضر".

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكيد على مديرى المديريات ومديرى الإدارات والمفتشين ومفتشى العموم ومفتشى المتابعة ورؤساء الأقسام، ضرورة تكثيف المتابعة وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى مخالفة، وإحالة أى مخالفة فى ذلك إلى رئيس القطاع الدينى لإعمال شأنه فى المخالفة، التى تستلزم إلغاء تصريح خطابة أى خطيب مكافأة لا يلتزم بالتعليمات، ووقف أى إمام لا يلتزم بالتعليمات عن الخطابة وإحالته إلى باحث دعوة.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن الوزارة تأمل من الجميع الإلتزام بما يصدر عنها من تعليمات بشأن خطبة الجمعة أو غيرها، وذلك حفاظاً على الفكر الوسطى المستنير من جهة والوصول إلى قلوب الناس وعقولهم بحكمة وسهولة ويسر من جهة أخرى، وتوجه بكل الشكر والتقدير لجموع الأئمة الواعين الوطنيين المحترمين الأوفياء لدينهم ووطنهم الملتزمين بما يصدر عن الوزارة من تعليمات منظمة للشأن والعمل الدعوي.

وكان قد قررت وزارة الأوقاف، إلغاء تصريح الخطابة الخاص بخطيب المكافأة عبد الجواد أحمد على ومنعه من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأى من المساجد على مستوى الجمهورية، وتسجيل اسمه بسجل الممنوعين.

 

 

 


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وزارة الاوقاف

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