وفد الزراعة يبحث مع نظيره فى جورجيا منع دخول الآفات الحجرية

التقى وفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ليفان دافيتاشى وزير الزراعة والبيئة الجورجى، على هامش اجتماعات المجلس الدولى للزيتون المنعقد حاليا بمراكش.

وقال الوفد الزراعى المصرى، إنه بحث مع نظيره الجورجى آفاق التعاون الزراعى المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والشهادات الصحية والخاصة بتشريعات الصحية النباتية والعمل المشترك على منع دخول الآفات الحجرية من خلال المنتجات الزراعية وتم الاتفاق على التعاون فى مجال تقييم البحوث وتبادل الخبرات.

وقد تم الاتفاق بين الجانبين على عقد سلسلة من الاجتماعات على المستوى الفني في المجال الزراعى قبل الاجتماعات الوزاريه ، ومن المتوقع توقيع برتوكول تعاون بين البلدين فى مجال الزراعة والحجر الزراعى وقطاع الثروة الحيوانية خلال أقرب اجتماع وزاري بين الجانبين.

حضر اللقاء السفير أشرف إبراهيم سفير مصر فى المغرب، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، أحمد شوقى، الممثل التجارى بالسفارة المصرية بالمغرب.