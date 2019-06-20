سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 11:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وفد الزراعة يبحث مع نظيره فى جورجيا منع دخول الآفات الحجرية

الخميس، 20 يونيو 2019 10:59 ص
وفد الزراعة يبحث مع نظيره فى جورجيا منع دخول الآفات الحجرية وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى وفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ليفان دافيتاشى وزير الزراعة والبيئة الجورجى، على هامش اجتماعات المجلس الدولى للزيتون المنعقد حاليا بمراكش.

وقال الوفد الزراعى المصرى، إنه بحث مع نظيره الجورجى آفاق التعاون الزراعى المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والشهادات الصحية والخاصة بتشريعات الصحية النباتية والعمل المشترك على منع دخول الآفات الحجرية من خلال المنتجات الزراعية وتم الاتفاق على التعاون فى مجال تقييم البحوث وتبادل الخبرات.

وقد تم الاتفاق بين الجانبين على عقد سلسلة من الاجتماعات على المستوى الفني في المجال الزراعى قبل الاجتماعات الوزاريه ، ومن المتوقع توقيع برتوكول تعاون بين البلدين فى مجال الزراعة والحجر الزراعى وقطاع الثروة الحيوانية خلال أقرب اجتماع وزاري بين الجانبين.

حضر اللقاء السفير أشرف إبراهيم سفير مصر فى المغرب،  والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، أحمد شوقى، الممثل التجارى بالسفارة المصرية بالمغرب.

 


الوفد الزراعى

مجلس الزيتون

الحجر الزراعى

الافات الزراعية

الثروة الحيوانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توفير مليون طن أسمدة للزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

الخميس، 20 يونيو 2019 07:00 ص

قبل انطلاق الحملة.. اعرف أعراض وعلاج الجلد العقدى للماشية فى الصيف

الخميس، 20 يونيو 2019 04:00 ص

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

الخميس، 20 يونيو 2019 12:01 ص

لجان مرورية بحقول الخضراوات الصيفى تجنبا لمخاطر الموجة الحارة

الخميس، 20 يونيو 2019 12:00 ص

وفد وزارة الزراعة يزور مزرعة زيتون معهد الأبحاث بمراكش

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

BBC ترشح مصر والسنغال وغانا للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

BBC ترشح مصر والسنغال وغانا للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

صور وفيديو.. سكران يقود دبابة ويسبب الهلع فى شوارع بولندا والشرطة توقفه

صور وفيديو.. سكران يقود دبابة ويسبب الهلع فى شوارع بولندا والشرطة توقفه

"التنظيم والإدارة": تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

"التنظيم والإدارة": تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

السجون تفرج عن 504 سجناء بعفو رئاسي وشرطي.. اعرف التفاصيل

السجون تفرج عن 504 سجناء بعفو رئاسي وشرطي.. اعرف التفاصيل

الروشتة القانونية للجماهير فى كأس الأمم الأفريقية.. حمل لافتة مسيئة داخل الاستاد "جريمة".. بيع تذاكر المباريات بالسوق السوداء يعرضك لـ"الحبس".. وقانونى يؤكد: الالتزام بالقواعد المرورية سر من أسرار نجاح البطولة

الروشتة القانونية للجماهير فى كأس الأمم الأفريقية.. حمل لافتة مسيئة داخل الاستاد "جريمة".. بيع تذاكر المباريات بالسوق السوداء يعرضك لـ"الحبس".. وقانونى يؤكد: الالتزام بالقواعد المرورية سر من أسرار نجاح البطولة

اتحاد المهندسين العرب يقر ميثاق مزاولة مهنة الهندسة بالوطن العربى

اتحاد المهندسين العرب يقر ميثاق مزاولة مهنة الهندسة بالوطن العربى

الإسكان: بدء تسليم 23 عمارة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة الأحد المقبل

الإسكان: بدء تسليم 23 عمارة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة الأحد المقبل

اعتقال لاجئ سورى خطط لمهاجمة كنيسة فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية

اعتقال لاجئ سورى خطط لمهاجمة كنيسة فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة