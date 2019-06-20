وزنك زاد فى رمضان؟!.. اعرف ازاي تتغلب على السمنة من الدكتورة دعاء سهيل

تقرير خاص

يعاني كثيرون الآن من الزيادة في الوزن بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، مما يجعلهم يشعرون بالضيق والحرج، من عدم القدرة على ارتداء جميع ملابسهم الصيفية كما كان من قبل، وسيواجهون مشكلة أكبر عند ارتداء ملابس البحر عند الذهاب إلى المصيف.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي اسباب زيادة الوزن في شهر رمضان وطرق التغلب عليها سريعاً.

* اسباب زيادة الوزن في شهر رمضان



واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" إن هناك كثيرين زاد وزنهم في فترة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، على الرغم من اعتقاد البعض بأن شهر رمضان هو الانسب لفقدان الوزن خاصة اننا نصوم به لساعات طويلة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، وسبب زيادة الوزن واضح للغاية وهو إننا نتناول الطعام في شهر رمضان في ميعاد خاطئ، لافتة إنه من المعروف إن المسئول عن حرق الدهون في جسم الانسان هو الغدة الدرقية، والله سبحانه وتعالى جعل الغدة الدرقية تفرز الهرمون المسئول عن الحرق في الساعات الصباحية من اليوم وليست الليلية.



أسباب زيادة الوزن في شهر رمضان

وتابعت: وفي شهر رمضان نتناول وجبة الإفطار بعد انتهاء الساعات الصباحية، ونتناول وجبة السحور قبل ان تبدأ الساعات النهارية فنتناول الطعام جميعه في وقت الليل وهو الوقت الذي لا تفرز به الغده الدرقية الهرمون المسئول عن الحرق وبالتالي زاد الوزن لأن كل الطعام الذي نتناوله لا يتم حرقه تماماً.

وأشارت إلي أن هناك خطأ بشع وقع به كثيرون في شهر رمضان وهو تناول الحلوى بعد الافطار مباشرة، والصواب هو الانتظار ساعتين على الاقل حتى اعطي فرصة مع تناول الكثير من الماء ان يكون هناك حرق ولو بنسبة ضئيلة، لأن الماء أيضا له دور في تنشيط عملية الأيض "الحرق".

* طرق التخلص من الوزن المكتسب خلال شهر رمضان



اما عن طرق التخلص من الوزن المكتسب خلال شهر رمضان فأكدت الدكتورة دعاء سهيل انه طالما ان تلك الدهون قد تكونت حديثاً في شهر رمضان، فهي احادية او ثنائية لذا فمن السهل التخلص منها، وذلك عن طريق "كورس التخسيس" المناسب للتخلص من هذه الدهون فأقوم بإعطاء مريض السمنة مجموعة من الألياف التي تسد شهيته إذا كانت شهيته مرتفعة، كما أقدم له كورس من الحوارق إذا كان لديه مشكلة في عملية الحرق حتى يتم تكسير هذه الدهون وطردها خارج الجسم.



3 طرق للتخلص من الوزن المكتسب خلال شهر رمضان

وفي السياق ذاته، لفتت إن هناك نوع من المرضى يحتاج الي مادة فعالة مركبة والتي تتكون من مجموعة من الحوارق مع مجموعة من الألياف العشبية مثل الجرسينيا حتى اهاجم تكوين الدهون، ولابد ان تكون ألياف الجرسينيا بتركيز 60% لان تلك النسبة هي المصرح بها دوليا، ولان الجرسينيا يحتوي على خلاصة HTA والتي تهاجم الانزيم المسئول عن تحويل الدهون، بالإضافة الي قمع الشهية ورفع معدل الحرق وبالتالي يستطيع التخلص من زيادة الوزن التي اكتسبها خلال رمضان بمنتهى السهولة.

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل إن هذا الكورس مناسب للجميع فيما عدا من يعاني من أمراض الضغط أو السكر أو القلب والمرأة الحامل والمرضعة، لأن تلك الفئة من المرضى السالف ذكرهم لهم كورس تخسيس يتناسب مع الحالة الصحية لهم.

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