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وزارة التعليم العالى تستقبل وفد الصندوق السعودى للتنمية

الخميس، 20 يونيو 2019 03:18 م
وزارة التعليم العالى تستقبل وفد الصندوق السعودى للتنمية وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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استقبلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الخميس، وفد الصندوق السعودى للتنمية، برئاسة المهندس على بن محمد الوقيان، فى إطار زيارة وفد الصندوق لجامعة الملك سلمان الدولية.

من جانبه أكد المهندس على بن محمد الوقيان حرص الصندوق على التعاون مع مصر، خصوصًا فى ظل العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، مشيدًا بحجم الإنجازات التى تمت فى جامعة الملك سلمان الدولية ومستوى جودتها، مثمنًا الجهود المبذولة، وما تم اتخاذه من إجراءات للتوسع فى مساحة الجامعة، مضيفًا أن هذا المشروع يلقى الاهتمام الكامل والرعاية من الصندوق، مشيرًا إلى أنه جار العمل مع وزارة التعاون الدولى والاستثمار؛ لتعديل بنود الاتفاقية التي تم توقيعها فى عام 2016 بين حكومتى مصر والسعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ لتتناسب مع التوسعات والتجهيزات الجديدة التى تحدث فى الجامعة. 

 

 


التعليم العالى

صندوق السعودى للتنمية

جامعة الملك سلمان

سيناء

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