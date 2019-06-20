موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها بيان الخارجية على تدخل أردوغان فى السياسة المصرية والذى قالت فيه اتصالاً بالتصريحات الأخيرة للرئيس التركي "أردوغان" يوم امس الاربعاء والتي تدخّل فيها بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي من خلال إدعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دولياً، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجّة في حق مصر، أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسئولة للرئيس التركي حول مصر والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكداً على استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنا..

وفيما يلى موجز أخبا رالساعة 1 لأهم الأخبار..

الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بتنظيم الإخوان الإرهابى

اتصالاً بالتصريحات الأخيرة للرئيس التركي "أردوغان" يوم امس الاربعاء والتي تدخّل فيها بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي من خلال إدعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دولياً، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجّة في حق مصر، أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسئولة للرئيس التركي حول مصر والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكداً على استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنا.

عبد العال لنائب الرئيس الصينى: نسعى لتوطيد العلاقات على المستوى البرلمانى

فى ختام زيارته الرسمية على رأس وفد برلمانى لجمهورية الصين الشعبية، التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانى المرافق بوانغ تشي شان نائب الرئيس الصينى.

فى مستهل اللقاء أعرب الدكتور على عبد العال عن سعادته بالمستوى الذى وصلت إليه العلاقات المصرية الصينية، والذى يتناسب مع ما لدى البلدين من قواسم حضارية مشتركة، ورؤى متقاربة إزاء العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المُشترك، مؤكداً أن الرئيس السيسي حريص على توطيد هذه العلاقة وهو ما ظهر جلياً في الزيارات المتبادلة والمتكررة.

الرئيس السيسى يواصل لقاءاته ومباحثاته مع كبار المسئولين فى رومانيا

ويعقد الرئيس السيسى مباحثات مساء اليوم مع عدد من المسئوليين الرومانيين، والتى تستهدف تطوير العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية، وتأتى هذه اللقاءات استكمالا للقاءات التى عقدها الرئيس أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس مع قيادات الدولة الرومانية وفى مقدمتهم رئيس الدولة ورئيسى مجلس الشيوخ والنواب الرومانى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل الى بوخارست أمس الأربعاء، قادما من بيلاروسيا، وفور وصوله توجه الرئيس إلى القصر الرئاسى، وكان فى استقباله الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين، وتم استعراض حرس الشرف.

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإسلام دين السماحة والوفاء، لا غدر فيه ولا خيانة، والسائح الذي يدخل بلاد المسلمين أيّا كانت ديانته هو ضيف كريم تُلزمنا الشريعة الإسلامية ومعاني الإنسانية بصيانة دمه وماله وعرضه.

وأوضحت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن تأشيرة الدخول للسائحين تعرف في الشريعة «بعهد الأمان» الذي يمثل الحماية الشرعية التي لا يجوز نقضها، وعلى ذلك إجماع أهل العلم، يقول الله عز وجل: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل:21].

رئيس الوزراء يتفقد المبنى الحكومى ومجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مبنى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية ومبنى مجلس الوزراء، يرافقه عدد من المسئولين.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد الموقف التنفيذى لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تنفذها شركة "CSCEC الصينية" وتضم 20 برجاً، يتوسطها البرج الأيقونى، أعلى برج بأفريقيا.

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز دور الشباب الإفريقى لتولى المناصب القيادية والتنفيذية، وأعرب "التراس" عن اعتزازه بزيارة وفد الشباب الإفريقى، مؤكدا أن الهيئة ترحب باستقبال الدارسين من شباب أفريقيا للتدريب بمصانع الهيئة العربية للتصنيع خلال فترة الدراسة بكليات الهندسة المصرية، جاء هذا فى تصريحات خاصة خلال لقاء اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة مع وفد الشباب الإفريقى وعددهم 120 قيادى تنفيذى، فى إطار الدورة التدريبية لمنحة ناصر للقيادة برعاية وزارة الشباب والرياضة.

السجون تفرج عن 504 سجناء بعفو رئاسي وشرطي.. اعرف التفاصيل

ودع 504 سجين الزنازين بموجب عفو رئاسي وشرطي، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 269/2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2019.

مصر تجدد التزامها الأخلاقى والقانونى تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيها

تجدد مصر التزامها الأخلاقي والقانوني تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيها بمناسبة حلول اليوم العالمي للاجئين والموافق 20 يونيو من كل عام، حيث يُمثل ذلك اليوم فرصة للتذكير بمعاناة أكثر من 68,5 مليون شخص، ما بين لاجئين (25,4 مليون) وملتمسي لجوء (3,1 مليون) ونازحين داخلياً (40 مليون) يتركز أكثر من 85% منهم فى دول نامية، ويُمثل الأطفال نصف عدد اللاجئين حول العالم.