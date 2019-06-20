مقاتلات يابانية تعترض قاذفتين روسيتين قبالة ساحل أوكيناوا

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اعترضت مقاتلات تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية قاذفتين روسيتين، قالت إنها اخترقت المجال الجوي الياباني.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع تأكيدها أن قاذفتين من طراز تي يو-95 دخلتا المجال الجوي الياباني صباح اليوم قبالة ساحل محافظة أوكيناوا جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن المقاتلات التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية وجهت تحذيرًا عبر اللاسلكي ثم غادرت القاذفتان المجال الجوي الياباني بعد دقيقتين و46 ثانية.

وبحسب وزارة الدفاع اليابانية فإن القاذفتين توجهتا شمالا ثم انتهكت إحداهما مجددا المجال الجوي الياباني قبالة جزيرة هاتشيجوجيما جنوب طوكيو، ووجه طيارو المقاتلات تحذيرات عبر اللاسلكي ثم غادرت القاذفة المجال الجوي بعد دقيقة و56 ثانية.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ شهر سبتمبر 2015 التي تقوم فيها طائرة روسية باختراق المجال الجوي الياباني.