متضغطش نفسك فى الشغل.. 5 طرق نفسية لتوازن بها بين عملك وحياتك

كتبت فاطمة خليل

إذا كنت تعمل لساعات طويلة وتشعر بالإرهاق فلا بد أن تبحث عن طرق لتحقق التوازن بين عملك وحياتك الشخصية والاجتماعية، حتى لا ينعكس الأمر على صحتك، فى هذا التقرير نتعرف على 5 طرق نفسية لتحقق التوازن بين عملك وحياتك، بحسب موقع Net doctor.

1-البحث عن طريقة توازن بها بين عملك وحياتك الخاصة



التوازن بين العمل والحياة هو أمر فردي ويجب على كل شخص أن يجد طريقته الخاصة فى تحقيق التوازن، بإجراء تعديلات على نمط الحياة وتحديد الأولويات وإجراء التعديلات لتحديد ما أنت عليه وما ترغب فى تحقيقه.

2-احذر من إدمان الأدرينالين



الأدرينالين من هرمونات الإجهاد والتوتر الذى يزداد بسبب العمل لكن الاستمرار في إفرازه لفترة طويلة يجعلك تشعر بالاحتراق النفسى، فالكثير من الأدرينالين لفترة طويلة يجعلك تشعر بالتوتر وعدم القدرة على الاسترخاء، ومن المرجح أن تنام بشكل سيء وتتعرض لسوء المزاج.

للمساعدة في تقليل خطر إدمان الأدرينالين، قم بنشاط غير تقليدى تحبه لتفصل من أجواء العمل، مثل: المشى فى الحديقة، طهى وجبة.

3- لا تستنزف نفسك فى العمل



إذا وجدت نفسك تقول أشياء مثل "لدي الكثير جداً لأفعله" أو "علي أن أفعل كل شيء هنا"، فهذا قد يؤدي إلى استنزافك جسديًا ونفسياً وكذلك رفع مستويات التوتر لديك، ويجب أن تعلم أنه لن يتوقف العالم عن الدوران إذا توقفت عن القيام بكل شيء بنفسك.

4-تفويض المهام وطلب المساعدة



التحدث عن الأشياء غالبًا ما يكون أفضل طريقة للخروج من المواقف العصيبة، في بعض الأحيان كل ما تحتاجه هو حل المشكلة في العلن والتحدث إلى شخص ما والاعتراف بأنه لا يمكنك التعامل مع كل شيء بنفسك، يمكنك تفويض المهام المجهدة إلى الآخرين.

5-قل لا للمهام الإضافية



لا يتعلق الأمر بقول "لا" طوال الوقت، ولكن يتعلق بالمسؤوليات الإضافية التي يُطلب منك تحملها في المنزل وفي العمل، إذا كنت شخصًا ما يميل إلى أن يقول "نعم" وبالتالي يعمل أكثر من اللازم ويزيد من عبئه، فحاول أن تقول كلمة "لا" واستمر في قولها في كل فرصة إذا طلب منك أن تفعل أكثر مما تستطيع.