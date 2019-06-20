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مباحث المحلة تضبط سائق توك توك حاول التعدى جنسيا على سيدة وسط الزراعات

الخميس، 20 يونيو 2019 11:32 م
مباحث المحلة تضبط سائق توك توك حاول التعدى جنسيا على سيدة وسط الزراعات سائق التوك توك
الغربية_ عادل ضرة

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تمكن ضباط المباحث الجنائية بالمحلة برئاسة العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط سائق توك توك مقيم قرية كفر حجازي بالمحلة، بعد محاولته التعدي جنسيًا على سيدة وسط الزراعات، وسرقه هاتفها المحمول وفر هاربًا.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد صالح مأمور مركز المحلة، بتحرير سيدة محضرًا تتهم سائق توك توك بمحاولة التعدي عليها جنسيًا وسط الزراعات وقيام المتهم بسرقة هاتفها المحمول وفر هاربا، بعد مشاهدته أحد المواطنين بالقرب من مكان الحادث.

وبتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد المتهم ، وتم ضبطه والهاتف المحمول المسروق، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

 

 

 

 


مدير امن الغربيه

المحله

هتك عرض

مباحث المحله

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