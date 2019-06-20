لو مش بتحب الأدوية.. دراسة تؤكد: اليوجا تخفض ضغط الدم

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن ممارسة اليوجا التى تعتمد على الاسترخاء العقلي وتقنيات التنفس لها تأثير مفيد على ارتفاع ضغط الدم مثل التمارين الرياضية.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تضمنت الدراسة حول خصائص اليوجا فى علاج ارتفاع ضغط الدم، وتم تحليل 49 دراسة لليوجا أجريت بين عامي 1983 و2018 والتي بحثت خصائص محددة للمشاركين، وتقنيات اليوجا.

وأشارت النتائج إلى أن ممارسة اليوجا التي تركز على الاسترخاء الذهني وتقنيات التنفس، إلى جانب الحركة البدنية ، توفر أكبر تخفيضات في ضغط الدم.

وقال الباحثون: "وجدنا أنه من بين الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم، فإن ممارسة اليوجا التي تؤكد على كل من تقنيات الاسترخاء الذهني والتنفس يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم يصل إلى 11/6 مم زئبق وهو ما يعادل أو يفوق تلك التي تم الإبلاغ عنها للتدريب على التمارين الرياضية".

وأضاف الباحثون "عندما لم تشدد ممارسات اليوجا على تقنيات التنفس والاسترخاء العقلي، وجد أن تخفيضات ضغط الدم تبلغ 6/3 مم زئبق".

تسلط الدراسة الضوء على إمكانات اليوجا كعلاج بديل لارتفاع ضغط الدم خاصة لأولئك غير القادرين أو غير الراغبين في ممارسة التمارين الرياضية.