للحصول على قسط هادئ من النوم اتبع هذه النصائح

كتبت فاطمة ياسر

هل تشعر بعدم الرغبة في النوم؟..هل تعاني من إصابتك باضطرابات في النوم؟..إذا كانت اجابتك نعم فهذا التقرير هام لك ولصحتك، وعليك القيام بجميع النصائح المقدمة للحصول على قدر جيد من النوم، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

-هل تعلم أن ممارسة لنشاط ذهني أو جسماني يعد من الحيل الجيدة جدا، والتي تساعد في حصول علي قدر كافي من النوم دون تردد، كما أنها تساهم بشكل كبير في شعورك بالأريحية عند الدخول للسرير والنوم، ولذا عليك القراءة أو ممارسة الرياضة.

-هل تعلم أن تنظيم ساعات النوم يوميا يعد من الأشياء الهامة لك ولصحتك؟..نعم فالنوم بدري والاستيقاظ بدري يعد من أفضل النصائح التي يجب عليك القيام بها، للحصول علي النوم الجيد.

-هناك بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها يوميا للحصول علي النوم الجيد، منها اللوز لأنه يحتوي علي معدن "الميلاتونين"، الذي يساهم بشكل كبير في الحصول علي قسط جيد من النوم، كما يمكنك تناول بعض المشروبات المهدئة كالبابابونج واليانسون، فهي مشروبات تساهم بشكل كبير في تهدئة الجسم، والحصول علي قسط كافي من النوم.