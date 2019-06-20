سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 06:38 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

قبل الخروج والفسح.. زيت النعناع واللافندر هيحميك من ضربة الشمس

الخميس، 20 يونيو 2019 06:30 ص
قبل الخروج والفسح.. زيت النعناع واللافندر هيحميك من ضربة الشمس ضربة الشمس
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلق موسم الإجازات وهو ما ينتظره الشباب للانطلاق والتنزه والخروج فى رحلات خارجية لكن ارتفاع درجات الحرارة قد يكون هو العائق أمامهم خوفًا من الإصابة بضربات الشمس وما يتبعها من مشاكل صحية خطيرة، وهناك بعض الطرق الطبيعية للتغلب على ارتفاع حرارة الجو والشعور بالترطيب خوفًا من فقدان الجسم للجفاف، حسبما ذكر موقع "verywellhealth".

أسباب الإصابة بضربة الشمس

في حالات حدوث ضربة الشمس لا يستطيع الجسم إنتاج عرق كافٍ للحفاظ على درجة حرارته عادة ما ينشأ عن زيادة النشاط البدنى مع ارتفاع درجات الحرارة البيئية.

أعراض الإصابة بضربة الشمس

2018_7_25_14_44_37_58

 

التنفس السريع.

التشنج العضلى.

الهلوسة وصعوبة في التحدث أو فهم ما يقوله الآخرون.

 فقدان الوعي

 

طرق بسيطة للتغلب على ضربة الشمس

تناول الكثير من الفواكه والخضراوات في الأيام الحارة قد يساعد منع  ضربة الشمس لأن النباتات توفر توازنًا مفيدًا بين الماء والملح.

تجنب المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تشعر بالجفاف.

بعض الزيوت الأساسية يمكن أن تساعدك على الشعور بالبرد في أيام الصيف الحارة

 

tbl_articles_article_17752_661bff5358b-2714-44b0-957c-60815bc9b7f0

 

- امزج قطرة واحدة من زيت النعناع الأساسي وخمس قطرات من زيت اللافندر الأساسي وكوب واحد من الماء المقطر.

-  قم بتخزين الخليط في زجاجة رذاذ في الثلاجة.

-  قم بصبها على ذراعيك وساقيك كلما احتجت إلى تبريد سريع.

- يحتوي زيت النعناع على المنثول وهو مركب يحفز الإحساس بالتبريد عن طريق تنشيط مستقبلات معينة في الجلد.

 

ضربه الشمس

اسباب ضربه الشمس

علاج ضربه الشمس

النعناع لعلاج ضربه الشمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

3 نجوم يزينون قائمة الايجيبشن ليج رغم مرور 13 عاما على كان 2006

3 نجوم يزينون قائمة الايجيبشن ليج رغم مرور 13 عاما على كان 2006

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

خطوة بـخطوة.. إزاى تمنع تليفزيونك الذكى من التجسس عليك؟

خطوة بـخطوة.. إزاى تمنع تليفزيونك الذكى من التجسس عليك؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة