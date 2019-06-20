قبل الخروج والفسح.. زيت النعناع واللافندر هيحميك من ضربة الشمس

كتبت هند عادل

انطلق موسم الإجازات وهو ما ينتظره الشباب للانطلاق والتنزه والخروج فى رحلات خارجية لكن ارتفاع درجات الحرارة قد يكون هو العائق أمامهم خوفًا من الإصابة بضربات الشمس وما يتبعها من مشاكل صحية خطيرة، وهناك بعض الطرق الطبيعية للتغلب على ارتفاع حرارة الجو والشعور بالترطيب خوفًا من فقدان الجسم للجفاف، حسبما ذكر موقع "verywellhealth".

أسباب الإصابة بضربة الشمس

في حالات حدوث ضربة الشمس لا يستطيع الجسم إنتاج عرق كافٍ للحفاظ على درجة حرارته عادة ما ينشأ عن زيادة النشاط البدنى مع ارتفاع درجات الحرارة البيئية.

أعراض الإصابة بضربة الشمس

التنفس السريع.

التشنج العضلى.

الهلوسة وصعوبة في التحدث أو فهم ما يقوله الآخرون.

فقدان الوعي

طرق بسيطة للتغلب على ضربة الشمس

تناول الكثير من الفواكه والخضراوات في الأيام الحارة قد يساعد منع ضربة الشمس لأن النباتات توفر توازنًا مفيدًا بين الماء والملح.

تجنب المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تشعر بالجفاف.

بعض الزيوت الأساسية يمكن أن تساعدك على الشعور بالبرد في أيام الصيف الحارة

- امزج قطرة واحدة من زيت النعناع الأساسي وخمس قطرات من زيت اللافندر الأساسي وكوب واحد من الماء المقطر.

- قم بتخزين الخليط في زجاجة رذاذ في الثلاجة.

- قم بصبها على ذراعيك وساقيك كلما احتجت إلى تبريد سريع.

- يحتوي زيت النعناع على المنثول وهو مركب يحفز الإحساس بالتبريد عن طريق تنشيط مستقبلات معينة في الجلد.