صوب زراعية فى مدارس الحكومة.. حصاد مشروع متكامل للإنتاج الزراعى بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

نجحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد فى تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم بتفعيل منظومة المدارس المنتجة وتعزيز دور مدارس التعليم الفنى فى توفير المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، وذلك من خلال تنفيذ مشروع متكامل للإنتاج الزراعى بنظام الصوب الزراعية المطورة، والتى تعمل عدد منها بالطاقة الشمسية كنموذج فريد على مستوى الجمهورية.

وبدأت الفكرة تظهر للنور مع تطبيق نظام المدارس المنتجة فى القطاع الفنى والذى برزت فيه المدارس الزراعية بالمحافظة متمثلة فى مدرسة موط الزراعية والتى حققت مبيعات على مدار العامين الماضيين بقيمة 2 مليون جنيه ومدرسة الخارجة الثانوية الزراعية والتى توسعت بصورة كبيرة فى تنفيذ مشروعات الصوب الزراعية المنتجة والتى يتم فيها زراعة الخضراوات الطازجة ويتم طرحها فى الأسواق للمرة الأولى بأسعار مخفضة وتنافسية ساهمت فى تخفيض سعر الخضراوات وإجبار التجار على الالتزام بالأسعار المقررة وعدم القدرة على رفع السعر فى ظل تزايد المعروض من إنتاج الصوب الزراعية من المدارس.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" جانبًا من إنتاج الصوب الزراعية التى تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بها، والتى تضمنت تنفيذ صوبة بالطاقة الشمسية بمدرسة موط الزراعية و4 صوب زراعية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية وجرى طرح باكورة إنتاجها فى الأسواق، حيث تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور إبراهيم التداوى أعمال جمع الخضراوات وتجهيزها للبيع بأسعار مخفضة، موجها بضرورة التوسع فى تلك المشروعات وتدريب الطلاب عمليا على تشغيل وإدارة الصوب الزراعية بالكامل، وذلك حتى يتسنى لهم اكتساب الخبرات اللازمة والتى تؤهلهم لتنفيذ تلك المشروعات بعد التخرج.

وقال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المدارس الزراعية بدأت فعليا فى بيع منتجات الصوب الزراعية من الخضراوات الطازجة للمواطنين والتى يتم إنتاجها من الصوبة الزراعية بمدرسة موط الزراعية بالطاقة الشمسيه بقدرة 5.5 كيلو وات، حيث تم تنفيذ الصوب على مساحة 16×40 متر كنموذج تعليمى إنتاجى للطلاب داخل المدرسة ونموذج استرشادى لباقى المدارس على مستوى المحافظة.

وأضاف "التداوى"، أن تنفيذ الصوب الزراعية بنظم تشغيل حديثة تعتمد على الطاقة النظيفة من الخلايا الشمسية تعتبر ترجمة حقيقية لما يتم تنفيذه من جهود متواصلة لقطاع التعليم بالمحافظة، وبتوجيهات من وزارة التربية والتعليم من أجل تفعيل الدور المجتمعى والإنتاجى للمدرسة والاعتماد على أفضل الوسائل الحديثة لتحقيق أعلى مستويات الإنتاج عالى الجودة.

وأكد "التداوى"، أن الصوب الزراعية فى المدارس حققت نجاحًا كبيرًا فى توفير كميات من الخضراوات لصالح المواطنين، وساهمت فى خفض أسعارها فى السوق المحلى وتسعى لتطوير مستوى الأداء من خلال إدخال نظم الصوب الزراعية الحديثة والتى تعمل لأول مرة بنظم الطاقة الشمسية لتكون بداية لتعميم التجربة على كافة المستويات خلال الفترة المقبلة.

وأشار "التداوى" إلى أن المدارس المنتجة بالمحافظة نجحت فى تحقيق ثبات فى مستوى الإنتاجية عالية الجودة سواء فى قطاع التعليم الزراعى أو الصناعى على مستوى مراكز المحافظة وذلك بدعم متكامل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والذى يحرص على تذليل كافة العقبات فى سبيل دعم القطاع التعليمى، مما أسفر عن تحقيق طفرة كبيرة فى مستوى أداء المدارس فى مختلف مراحلها.















































































































