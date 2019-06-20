شاهد.. شجاعة سعودى تنقذ العاملين بمحطة بنزين فى ينبع من انفجار

وكالات الأنباء

تمكن مواطن سعودى من إخماد حريق كان قد اندلع فى إحدى محطات الوقود فى ينبع.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولت مقطع فيديو لمواطن سارع فى إخماد حريق فى إحدى محطات الوقود بعد أن اصطدمت بها سيارة أدت لاشتعال النيران بإحدى المضخات، حيث تمكن المواطن وبشجاعة من إطفاء النيران المشتعلة مستخدماً طفايات الحريق المتاحة في الموقع، وإنقاذ المارة والعاملين فى المحطة من كارثة.

وأطلق المغردون على تويتر هاشتاج بعنوان «#البطل_ذو_الرداء_الأصفر» تقديرا للمواطن لما أظهره من شجاعة وحسن تصرّف مطالبين بتكريمه نظير ما قام به.