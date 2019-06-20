س وج.. ما هى الأمراض التى تعالجها اليوجا؟

كتبت فاطمة ياسر

اليوجا تعد من أفضل الممارسات الرياضية، ولها شعبية كبيرة في البلاد الغربية، كما أنها تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية الهامة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على فوائدها الكثيرة للصحة العامة، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هي اليوجا؟



تعد من أفضل الرياضات التي ينصح بالقيام بها، حيث إنها تعتمد على قوة ثبات الجسم، وشد العضلات وتنظيم النفس.

هل يوجد مراكز لممارسة اليوجا؟



نعم هناك العديد من المراكز الجديدة المسئولة عن نشر اليوجا، في المراكز الصحية، والمدارس والنوادي الصحية.

ما هي الفوائد الصحية التي تقدمها ممارسة اليوجا لجسم الإنسان؟



هناك العديد من الفوائد الصحية التي تعم على جسم الإنسان نتيجة للمارسة اليوجا، ومنها التالي:

- تنشيط خلايا الجسم، والحصول علي جسم نشيط وذو قوة ومرونة شيديدة.

- تجعل الجسم أكثر مرونة وثبات وأيضا توازن شديد.

- تحافظ علي صحة القلب وتحد من تعرضه للمشاكل الصحية العديدة.

- تحافظ علي تنظيم ضغط الدم والحد من تعرضه للارتفاع.

- تعمل علي التخلص من ألم الجسم المختلفة كمشاكل العظام.

- تمد الجسم بالطاقة الايجابية، وتخلصه من الشعور بالتوتر والقلق.

- تساعد في علاج التهاب المفاصل، وتعمل على تقوية الجسم بشكل كبير.