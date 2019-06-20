سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 03:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2019 وتراجع العملة بالبنوك

الخميس، 20 يونيو 2019 02:46 م
سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2019 وتراجع العملة بالبنوك الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بين البنوك العاملة فى مصر، فى ختام تعاملات اليوم الخميس، الموافق 20-6-2019، آخر أيام الأسبوع المصرفى، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ فى البنك الأهلى المصرى 16.65 جنيه للشراء، و 16.75 جنيه للبيع، مرتفعا فى بنك الإسكندرية عن هذا السعر قرشا واحدا، ليسجل 16.66 جنيه للشراء، 16.76 جنيه للبيع.

 

 

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الخميس، كما يلى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.67جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.66جنيه للشراء

16.76جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.66جنيه للشراء

16.76جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

 

 

 


اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة