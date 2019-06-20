سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2019 وتراجع العملة بالبنوك

تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بين البنوك العاملة فى مصر، فى ختام تعاملات اليوم الخميس، الموافق 20-6-2019، آخر أيام الأسبوع المصرفى، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ فى البنك الأهلى المصرى 16.65 جنيه للشراء، و 16.75 جنيه للبيع، مرتفعا فى بنك الإسكندرية عن هذا السعر قرشا واحدا، ليسجل 16.66 جنيه للشراء، 16.76 جنيه للبيع.
وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الخميس، كما يلى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.67جنيه للشراء
16.80جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.65جنيه للشراء
16.75جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.65جنيه للشراء
16.75جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.65جنيه للشراء
16.75جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.66جنيه للشراء
16.76جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.65جنيه للشراء
16.75جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.66جنيه للشراء
16.76جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.65جنيه للشراء
16.75جنيه للبيع
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