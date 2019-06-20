سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2019 وتراجع العملة بالبنوك

كتبت- هبة حسام

تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بين البنوك العاملة فى مصر، فى ختام تعاملات اليوم الخميس، الموافق 20-6-2019، آخر أيام الأسبوع المصرفى، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ فى البنك الأهلى المصرى 16.65 جنيه للشراء، و 16.75 جنيه للبيع، مرتفعا فى بنك الإسكندرية عن هذا السعر قرشا واحدا، ليسجل 16.66 جنيه للشراء، 16.76 جنيه للبيع.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الخميس، كما يلى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.67جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.66جنيه للشراء

16.76جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.66جنيه للشراء

16.76جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة



16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع