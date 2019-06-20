حرص ولا تخون.. خفير خصوصى يعترف: سرقت 560 ألف جنيه من مالك عقار بالشيخ زايد

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات سرقة حقيبة من داخل مسكن أحد المواطنين بمنظة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وبداخلها مبلغ مالى يصل إلى 560 ألف جنيه مصرى، وبعض العملات الأجنبية.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة، خفير خصوصى كان يعمل لدى المجنى عليه، مُقيم بعين شمس بمديرية أمن القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة مُستغلاً طبيعة عمله بمسكن المبلغ، وأرشد عن 65 ألف جنيه ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية، وقرر قيامه بتغيير باقى العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، وشرائه شقة سكنية بمحافظة المنيا، وسيارة ملاكى، وأجهزة كهربائية، وإنفاقه بعض المبالغ المالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.