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حبس 4 أيام لربة منزل وعامل لاتهامهما بقتل زوج الأولى بسوهاج

الخميس، 20 يونيو 2019 11:00 ص
حبس 4 أيام لربة منزل وعامل لاتهامهما بقتل زوج الأولى بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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قررت النيابة العامة بمركز دار السلام حبس ثابت م ث م 23 سنة عامل ، ونسمة ر م س 22 سنة ربة منزل 4 أيام  ذمة التحقيق، حيث تجمعهما علاقة غير شرعية، واتفقا على التخلص من زوجها بإلقائه داخل بئر ارتوازى بالمنطقة الصحراوية، حيث أوهمه الأول بوجود أثار بالمكان.  
 
 
ترجع الواقعة عندما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، من كشف غموض واقعة العثور على جثة مزارع داخل بئر للمياه الارتوازى بأرض تابعة لأراضى الخريجين بدائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه وعامل تربطه بها علاقة عاطفية بسبب التنقيب الآثار.
 
تلقى اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية ، بلاغا من نائب المدير لفرقة الشرق يفيد بالعثور على جثة محمد ا م ج  مزارع داخل بئر ارتوازي بأرض تابعة لأراضي الخريجين دائرة مركز دار السلام، ملك أحمد ا م  60 سنة مزارع يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وعثر بحوزته علي مبلغ 800 جنيه.
 
وانتقل  العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد كريم علام رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بالإنابة بالاشتراك مع فرع الأمن العام، وبسؤال شقيقه كريم ا م ج  قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة ، أفاد بأنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة وبالعرض علي النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك تم الانتهاء من التشريح والدفن طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
 
ونظرا لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية تمثلت في التعدي السافر علي الحريات والنفس فقد وجه اللواء حسن محمود نأئب  مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدير إدارة البحث الجنائي بالاشتراك وفرع الأمن العام شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز 00 ووضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة.
 
فقد أسفر التطبيق الجيد لبنود تلك الخطة  والتى تضمنت بحث علاقات المجنى عليه وخلافاته مع الأخرين إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من  ثابت م ث م 23 سنة عامل  ونسمة ر م س 22 سنة ربة منزل " زوجة المجني علية " ويقيمان بناحية الخيام دائرة المركز.
 
عقب استصدار اذن النيابة العامة   تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة حيث اتفقا فيما بينهما على التخلص من المجني علية لإرتباطهما بعلاقة غير شرعية فقام المتهم الأول باستدراج المجني علية إلى مكان العثور على الجثة بعد إيهامه بالعثور على أثار بتلك المنطقة ثم قام بركله بقدمه وإسقاطه أرضاً وعند محاولة قيام المجني علية بالنهوض للاشتباك معه قام بركله مرة أخرى ودفعه داخل البئر مما أدي لوفاته.

سوهاج

مديرية امن سوهاج

دار السلام سوهاج

قرية الخيام سوهاج

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