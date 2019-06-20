سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 12:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس متهم بالاتجار بـ 400 ألف دولار أمريكى خارج السوق المصرفية 4 أيام

الخميس، 20 يونيو 2019 11:54 ص
حبس متهم بالاتجار بـ 400 ألف دولار أمريكى خارج السوق المصرفية 4 أيام دولار أمريكى-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية. 
 
وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم "أ. ع"،سائق -  مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، تلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
 
وأضافت التحريات بأن حجم تعاملات المتهم وصلت خلال عام طبقاً للفحص المستندى إلى ( 400,000 - أربعمائة ألف دولار أمريكى)، وأن جهات التحقيق أمرت بضبطه وإحضاره للمثول أمامها للتحقيق فى القضية. 
 

دولار أمريكى

الاموال العامة

تجارة العملة

حبس متهم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

BBC ترشح مصر والسنغال وغانا للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

BBC ترشح مصر والسنغال وغانا للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

صور وفيديو.. سكران يقود دبابة ويسبب الهلع فى شوارع بولندا والشرطة توقفه

صور وفيديو.. سكران يقود دبابة ويسبب الهلع فى شوارع بولندا والشرطة توقفه

"التنظيم والإدارة": تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

"التنظيم والإدارة": تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة