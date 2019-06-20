حالة الطقس اليوم الخميس 20/6/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تكون درجات الحرارة حول مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام، ويبقى الطقس صيفياً معتدلاً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون حول المعدل السنوي لهذا الوقت من العام ويسود جو صيفي حار نسبياً في المناطق الجبلية وحار بشكل عام في المناطق السهلية وحار الى شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة ومناطق البحر الميت. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.