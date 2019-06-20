تعليم الوادى الجديد ينهى تنفيذ مشروعات منافذ بيع شباب الخريجين

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه جارى العمل فى تصنيع الأكشاك الخشبية لشباب خريجى محافظة الوادى الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد، حيث يجرى تصنيع ( 25 ) كشكًا خشبيًا كمنافذ بيع لتشغيل شباب الخرجين.

قال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه جرى تصنيع الأكشاك الخشبية أيدي طلاب مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، وتم الانتهاء منها وجارى تركيبها بمنطقة ميدان بنك مصر بمدينة الخارجة.

وأضاف التداوى، أن قطاع التعليم الفني الصناعي بالوادي الجديد، يعمل على تخريج جيل من طلاب التعليم الفني على درجة عالية من الكفاءة والمهنية استنادا للتدريب الميدانى ولديه القدرة على خوض سوق العمل بكافة الخبرات ومصقولًا بالتدريبات المهنية المتطورة.

من ناحية أخرى أعلنت وكيلة وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، مساء أمس الأربعاء، عن إعداد وتجهيز 46 قافلة طبية لخدمة قري وعزب المحافظة النائية والبعيدة والمحرومة اعتبارًا من أول يوليو المقبل وحتى نهاية ديسمبر 2019.

وأكدت مشرف، أن المديرية وضعت خطة لتنظيم هذه القوافل الطبية للوصول بالخدمة الصحية لجميع المناطق بربوع الوادي الجديد، بحيث يجري تنظيم هذه القوافل للكشف وفحص وإجراء التحاليل والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، لسكان هذه القرى والعزب بمراكز المحافظة الخمسة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط، وبإشراف حنان مجدي، نائب المحافظ.

وأضافت، أن المديرية ستنفذ هذه الخطة علي مدار النصف الثاني من عام 2019 ولمدة 6 اشهر متواصلة من خلال أطباء المديرية الشرفاء المؤمنين برسالة الطب والحريصين علي تقديم الطبية للمواطنين،وستضم القوافل 10 تخصصات طبية (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد - عظام – أسنان- مسالك بولية – جلدية –صدر – رمد وعيون).

وقالت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن المديرية ستنظم خلال الستة الأشهر هذه القوافل الـ46 قافلة لجميع قري المراكز الإدارية الخمسة، بواقع 12 قافلة طبية لمركز باريس و 12 أخرى لمركز الفرافرة، و 9 قوافل لمركز الداخلة، و 7 لمركز بلاط، 6 قوافل لمركز الخارجة.