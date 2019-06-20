تعرف على وصايا النيابة العامة لمنع تكرار حوادث القطارات فى 7 نقاط

كتب أحمد الجعفرى

قدمت النيابة العامة عدة توصيات لتفادى حوادث القطارات توصلت إليها بعد انتهاء تحقيقاتها فى واقعة حادث "محطة مصر".

- الارتقاء بمستوى فكر ووعى العاملين بالهيئة من خلال منظومة للتدريب.

- أن يكون التدريب من أشخاص ذوى خبرة من خارج الهيئة.

- إنشاء معهد لتأهيل وإعداد قادة قطارات السكك الحديدية.

- تطوير منظومة تأمين حركة القطارات وآليات التحكم وتشغيلها إليكترونيًا.

- الإقلال من تدخل العنصر البشرى فى منظومة التأمين.

- تزويد القطارات بكاميرات المراقبة؛ لحسن انضباط العمل بها.

- وضع منظومة للجزاءات تغلظ العقوبات على الإهمال وعدم اتباع التعليمات.

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