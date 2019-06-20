تجديد حبس 5 متهمين بقتل شخص فى مشاجرة 15 يوما فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار مصطفى بدرى وسكرتارية طه محمد عثمان تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بقتل المجنى عليه "محمد.م" فى مشاجرة بين عائلة السبيعى وعائلة مهران بسبب خلافات بينهما.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقاه رئيس مباحث مركز سوهاج بحدوث مشاجرة بين المتهمين من عائلة مهران وعائلة السبيعى تبادل فيها الطرفين إطلاق النيران بسبب خلافات فيما بينهم أسفرت عن مقتل المجنى عليه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.