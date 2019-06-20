تجديد حبس متهمين في قضية المحور الإعلامي لجماعة الإخوان

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا ب(المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان، والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

المتهمان "عمر. د" و"أمير. أ" أمرت النيابة سابقا بحبسهما علي خلفية استكمال التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، وأسندت النيابة إلىهما تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلي المتهمين جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.