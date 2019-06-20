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بيونج يانج تتزين بالأعلام ترحيبا بالزيارة الأولى للرئيس الصينى منذ 14 عاما

الخميس، 20 يونيو 2019 08:50 ص
بيونج يانج تتزين بالأعلام ترحيبا بالزيارة الأولى للرئيس الصينى منذ 14 عاما الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)

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وصل الرئيس الصينى شى جين بينج، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إلى مطار سونان الدولى بالعاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج؛ فى زيارة هى الاولى من نوعها منذ 14 سنة، ليبدأ جدول أعماله لزيارته الرسمية التى تستغرق يومين.

وأفادت تقارير صينية بأن طائرة خاصة تحمل الرئيس شى وقرينته بنج ليوان، والوفد المرافق لهما ومنهم عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى دينج شيوي شيانج، ووزير الخارجية وانج يى، ومدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خه لى فنج.


وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أنه لم يتسن التأكد ما إذا كان الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون كان فى استقبال الرئيس شى فى المطار أم لا، غير أن هناك إمكانية كبيرة لاستقباله فى المطار.


يشار إلى أن وسائل الإعلام الصينية نشرت الأنباء عن مغادرة شى بكين ووصوله إلى بيونج يانج بدون صور وفيديو، ومن المتوقع أن يشارك شى فى مأدبة غداء يقيمها الزعيم كيم على شرفه، ويجرى محادثات قمة معه، ويشاهد عروض الجمباز الجماعى.


وتعتبر زيارة الرئيس الصينى لكوريا الشمالية الأولى من نوعها منذ 14 سنة، عندما زار الرئيس الصينى آنذاك هو جينتاو كوريا الشمالية فى أكتوبر عام 2005

.
ومن المتوقع أن يناقش الرئيس شى أثناء الزيارة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون العلاقات الثنائية بين كوريا الشمالية والصين وقضايا شبه الجزيرة الكورية وغيرها.

من جهتها قالت "العربية" أن  الأعلام الصينية ارتفعت فى بيونج يانج واصطف الأهالى على جانب الطرق ترحيبا بشى، وخصصت صحيفة رودونج سينمون الناطقة باسم الحزب الحاكم النصف الأعلى من صفحتها الأولى للزيارة مع صورة ملونة له.

وقالت فى مقالة افتتاحية إن الزيارة "ستكتب صفحة جديدة ودائمة فى تاريخ الصداقة بين الجمهورية الشعبية الكورية الديموقراطية والصين".

 

 


الرئيس الصينى

كوريا الشماليه

زياره الرئيس الصينى لبيونج يانج

الصين

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