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بوتين: مسألة توحيد روسيا وبيلاروسيا فى دولة واحدة ليست مطروحة حاليًا

الخميس، 20 يونيو 2019 07:38 م
بوتين: مسألة توحيد روسيا وبيلاروسيا فى دولة واحدة ليست مطروحة حاليًا بوتين
أ ش أ

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 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مسألة توحيد روسيا وبيلاروسيا في دولة واحدة ليست ضمن مخططات موسكو.. مُشيرًا إلى أن الأمر المطروح حاليًا هو مسألة إنشاء دولة اتحاد. 
 
وقال بوتين - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نحن لا نتحدث عن الوحدة داخل دولة واحدة... نحن نتحدث عن تنفيذ المعاهدة التي تم توقيعها منذ فترة طويلة، معاهدة إنشاء دولة الاتحاد الروسي وروسيا البيضاء. وذلك ليس الأمر نفسه". موضحًا أن هذه المعاهدة تضم العديد من العناصر الموحدة حتى إنشاء برلمان نقابي وإطلاق عملة مشتركة.
 
وأضاف: "لقد اتفقنا مع الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أننا سنعاود العمل على تلك المعاهدة ونلقي نظرة فاحصة على ما نحتاج إلى تنفيذه وما يجب تصحيحه في هذا الأمر".. مُشيرًا إلى أن الخبراء على مستوى نواب رؤساء الوزراء من الدولتين يبحثون تلك المعاهدة في الوقت الحالي.
 
كما أكد بوتين أنه تم تحقيق الكثير في المجال الاجتماعي وكذلك فيما يتعلق بحرية حركة الأشخاص والسلع والضمانات الاجتماعية المتبادلة بين البلدين، مُشددًا على أن هذا ليس كافيًا، فيتعين على الجانبين فعل المزيد في هذا الشأن. 

بوتين

روسيا

بيلاروسيا

موسكو

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