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انطلاق المؤتمر السنوى الـ34 لقسم الأمراض الجلدية بجامعة طنطا

الخميس، 20 يونيو 2019 08:05 م
انطلاق المؤتمر السنوى الـ34 لقسم الأمراض الجلدية بجامعة طنطا المؤتمر السنوى لقسم الامراض الجلدية
الغربية عادل ضرة

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انطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي الـ ٣٤ لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة والدكتور مصطفي الشيخ نائب الجامعة للدراسات العليا والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب.

وأعرب الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة عن سعادته بإقامة المؤتمر الذي يأتي تتويجاً لعطاء قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بالجامعة، والذي يعمل دائماً على متابعة الجديد في هذا المجال بما يمتلكه من كوادر متميزة، وسعيه نحو اكتشاف طرق التشخيص الحديثة فى مختلف الأمراض الجلدية سواء المنتشرة أو غير المنتشرة.

وقال الدكتور السيد هويدي، رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يتضمن عدة أهداف رئيسية، تأتى على رأس أولوياتها بحث ومناقشة الجديد فى مجال الأمراض الجلدية برؤية مستقبلية لتعظيم الاستفادة من التطورات العلمية والعلاجية في هذا المجال.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والدكتور عمرو زعير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومديرو المستشفيات بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

نائب رئيس الجامعة

مؤتمرالا مراض الجلدية

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