النيابة تحقق مع السائقين المتسببين فى حادث محور 26 يوليو

كتب أحمد الجعفرى

بدأت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع قائدى السيارات المتسببين فى حادث تصادم محور 26 يوليو، حيث وجهت لهم تهمة القتل والإصابة الخطأ، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات الأولية، أن الحادث أسفر عن وفاة وإصابة 4 أفراد، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من الجسد.

كانت غرفة الحماية المدنية، بالجيزة تلقت بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى، وتاكسى مما أدى إلى اشتعال النيران فى الأخيرة واصطدامها بسيارة "ميكروباص".

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتم نقل جثث المتوفين إلى المشرحة، والمصابين للمستشفى العام لتلقى العلاج.