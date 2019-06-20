المعمل الجنائى يفحص الأدلة الجنائية لكشف أسباب نشوف حريق "مخزن الوراق"

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائي بالجيزة، على فحص الأدلة الجنائية التى تم جمعها من موقع الحريق، الذى نشب فى مخزن تابع لمحل تجارى بالوراق، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة، انتدبت فريق من خبراء الأدلة الجنائية، لرفع الأدلة من موقع الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال شهود عيان حول الحريق. ‌

‌تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن محل تجارى، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن حريق شب بالمخزن بسبب ماس كهربائى، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه، وإخماده قبل امتداده لمحتويات المحل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.