المتهم بقتل حماه فى المرج: بنته اتصورت سيلفى عارية وشتمنى فقتلته

كتب كريم صبحى

أدلى المتهم بقتل حماة طعنا بالسكين، باعترافات تفصيلية أمام أحمد حمدى وكيل أول نيابة المرج، حيث أكد أنه قبل الحادث بأيام، عثر على صورة "سيلفى" لزوجته فى هاتفها المحمول وهى بملابس غير لائقة قائلا "مراتى متصورة سيلفى بملابس عارية"، فعاتبتها على تلك الصورة ونشبت بيننا مشادة كلامية، مما دفعها لترك شقة الزوجية والذهاب لمنزل والدها.

وأضاف المتهم أنه عقب اكتشافه عدم وجود زوجته فى شقته، توجه لمنزل والدها لمعاتبتها وإعادتها لشقتها إلا أن والدها تعدى عليه بالسب، فنشبت مشاجرة بينهما أحضر على أثرها المتهم سلاح أبيض، وطعن به حماة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.