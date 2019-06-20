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الضحك بيعمل إيه فى جسمك؟.. يقوى المناعة ويحارب الشيخوخة

الخميس، 20 يونيو 2019 01:00 م
الضحك بيعمل إيه فى جسمك؟.. يقوى المناعة ويحارب الشيخوخة ضحك ـ أرشيفية
كتبت هند عادل

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"أضحك الصورة تطلع حلوة" مقولة يرددها الجميع لالتقاط صورة جيدة تعبر عن الفرحة، لكن الضحك يجعل الحياة كلها مليئة بالبهجة والتفاؤل ويحمل العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان سواء النفسية أو الجسدية، حسبما ذكر موقع"healthline" .

 

 

الفوائد الصحية للضحك
 

1 - يساعد على محاربة الاكتئاب والحزن، وزيادة الهرمون الخاص بالشعور بالسعادة .

2 - يساعد على تقوية الجهاز المناعى للجسم، وحمايته من العديد من الأمراض .

3 - يساعد على زيادة نسبة الأكسجين فى الدم، ما يؤدى إلى التخلص من الربو .

4 - يساعد على التخلص من الأزمات القلبية، لأن الضحك يتسبب فى تدفق الدم بالأوعية الدموية .

5 - يساعد على تحسين مستوى الذاكرة، كما يساعد على الاحتفاظ بالمعلومات لأطول فترة ممكنة .

6 - يساعد على تأخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، لأنه يساعد على تدفق زيادة تدفق الدم فى الوجه .

7 - يساعد على التخلص من التوتر، ويساعد على الاسترخاء .

8 - يساعد على تحسين عضلات الحنجرة.


الضحك

فوائد الضحك

اسباب الضحك

تعرف على فوائد الضحك

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