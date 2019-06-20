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الصين تدعو إلى عدم التدخل فى شؤون السودان واحترام سيادة القضاء هناك

الخميس، 20 يونيو 2019 07:45 ص
الصين تدعو إلى عدم التدخل فى شؤون السودان واحترام سيادة القضاء هناك نائب المندوب الصينى الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو
أ ش أ

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قال نائب المندوب الصينى الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو إنه يتعين على المجتمع الدولى الاحترام التام لسيادة القضاء السودانى، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وأضاف تاو – في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الخميس/- أنه يتعين على المجتمع الدولي الاهتمام بالمطالب المشروعة للحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور السودانية.
وتابع تاو أن موقف الصين بشأن القضية ثابت لم يتغير، مشيرا إلى أن الوضع في دارفور تحسن بشكل بارز، والصين تأمل أن يكون في مقدور المجتمع الدولي تقديم المساعدة من أجل السلام والاستقرار الدائمين والتنمية المستدامة في المنطقة السودانية.
وأكد تاو أن الصين مستعدة للعمل مع باقي المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بناء في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور.


الصين

وو هاى تاو

السودان

القضاء السودانى

أخبار العرب

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