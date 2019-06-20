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السيسى يبحث التعاون العسكرى والأمنى والتدريب مع رئيس أركان رومانيا

الخميس، 20 يونيو 2019 05:28 م
السيسى يبحث التعاون العسكرى والأمنى والتدريب مع رئيس أركان رومانيا السيسى يبحث التعاون العسكرى والأمنى والتدريب مع رئيس أركان رومانيا
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الخميس، بمقر إقامته في بوخارست، الفريق أول نيكولاى لونيل، رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن التطلع لتنمية التعاون الثنائي مع رومانيا في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
 
من جانبه؛ أعرب رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية ، عن سعادته بزيارة الرئيس إلى رومانيا والالتقاء به، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، ومشيداً بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، والنجاحات التي تتحقق على صعيد مكافحة الإرهاب من خلال العملية الشاملة "سيناء 2018". 
 
كما أعرب رئيس الأركان الروماني عن إعجابه بما تشهده مصر من إصلاح اقتصادى، وما يجري تنفيذه من مشروعات قومية بهدف تحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أن استقرار مصر يعد أمراً لا غنى عنه لاستقرار الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، وهو الأمر الذى  تهتم به رومانيا لما له اثر مباشر على استقرار المناطق المتاخمة لها جغرافياً.
 
وأضاف "راضى"، أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكرى والأمني والتدريب، كما تم استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأنها حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز السلم والأمن الإقليمى.
 
 

السيسي

زيارة السيسي لرومانيا

بوخارست

رئيس اركان القوات المسلحة الرومانية

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