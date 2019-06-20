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الرئيس السيسى يواصل لقاءاته ومباحثاته مع كبار المسئولين فى رومانيا

الخميس، 20 يونيو 2019 12:21 م
الرئيس السيسى يواصل لقاءاته ومباحثاته مع كبار المسئولين فى رومانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى

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يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، سلسلة لقاءاته ومباحثاته مع المسئولين بدولة رومانيا، فى إطار الزيارة التى يقوم بها الرئيس حاليا للعاصمة بوخارست.

ويعقد الرئيس السيسى مباحثات مساء اليوم مع عدد من المسئوليين الرومانيين، والتى تستهدف تطوير العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية، وتأتى هذه اللقاءات استكمالا للقاءات التى عقدها الرئيس أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس مع قيادات الدولة الرومانية وفى مقدمتهم رئيس الدولة ورئيسى مجلس الشيوخ والنواب الرومانى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل الى بوخارست أمس الأربعاء، قادما من بيلاروسيا، وفور وصوله توجه الرئيس إلى القصر الرئاسى، وكان فى استقباله الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين، وتم استعراض حرس الشرف.

وشهدت الزيارة منح جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية فى رومانيا، درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  إن كلاً من رئيس مجلس الأمناء وعميد جامعة بوخارست أعربا عن الفخر إزاء تشريف الرئيس للجامعة، مؤكدين أن قرار منح  الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية، والذى تم اتخاذه بإجماع أعضاء مجلس أمناء الجامعة، جاء انطلاقاً من دوره فى قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء، وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والشروع فى تشييد مشروعات قومية كبرى فى زمن قياسى فى شتى قطاعات الدولة، مما أعاد رسم الخريطة التنموية والاقتصادية لمصر.

 

 


السيسى

رومانيا

الرئيس عبد الفتاح السيسى

زيارة الرئيس لرومانيا

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