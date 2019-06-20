الجيش الأمريكى: طائرة الاستطلاع كانت على بعد 34 كيلومترا من إيران عندما أُسقطت

رويترز

ذكر الجيش الأمريكى اليوم الخميس أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير فى المجال الجوى فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيرانى.

وقال اللفتنانت جنرال جوزيف جواستيلا، قائد سلاح الجو فى الشرق الأوسط، للصحفيين بمقر وزارة الدفاع (البنتاجون) دون أن يتلقى أسئلة "هذا الهجوم الخطير والتصعيدى غير مسؤول ووقع فى محيط ممرات جوية معترف بها قانونا بين دبى فى الإمارات ومسقط بعمان معرضا المدنيين لخطر محتمل".

وأضاف أن الطائرة المسيرة لم تنتهك المجال الجوى الإيرانى "فى أى وقت خلال مهمتها". وقال إنها سقطت فى المجال الجوى الدولى بعد استهدافها.