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الأرصاد: غدا طقس معتدل شمالا حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الخميس، 20 يونيو 2019 10:09 ص
الأرصاد: غدا طقس معتدل شمالا حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 30 درجة.


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