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أسعار العملات اليوم الخميس 20- 6-2019 والتراجع يسيطر على تعاملات ختام الأسبوع

الخميس، 20 يونيو 2019 01:21 م
أسعار العملات اليوم الخميس 20- 6-2019 والتراجع يسيطر على تعاملات ختام الأسبوع عملات- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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سيطر التراجع على أسعار العملات أمام الجنيه المصرى فى تعاملات آخر أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس 20-6-2019، حيث شهدت أسعار العملات انخفاضا جماعيا مقابل الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

 

 

جاء الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى، كأبرز العملات الأجنبية المنخفضة أمام الجنيه المصرى، وعلى مستوى العملات العربية، تراجع سعر كلا من الريال السعودى والدينار الكويتى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، جاءت أسعار العملات كالتالى:

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.69 للشراء، 18.93 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.03 جنيه للشراء، و 21.31 جنيه للبيع.

  

سعر الريال السعودى اليوم
 

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.43 جنيه للشراء، و 4.46 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم على مستوى سعر البيع، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 54.75 جنيه للشراء، 55.18 جنيها للبيع.

 

 

سعر الدولار فى مصر
 

تراجع سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، سجل سعر الدولار الأسعار التالية...

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.67جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.66جنيه للشراء

16.76جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.66جنيه للشراء

16.76جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.65جنيه للشراء

16.75جنيه للبيع

 

 

 


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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